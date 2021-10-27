В Сумах разоблачили врача, который торговал поддельными COVID-сертификатами. Фото

В Сумах правоохранители разоблачили врача семейной медицины, который продавал фиктивные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19 с внесением сведений в информационную систему. За время противоправной деятельности успел подделать около 200 свидетельств.

Стоила такая "услуга" около 3 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как выяснили следователи, такую ​​противоправную деятельность по выдаче свидетельств без прививки организовал житель Сум. Клиентов искал через мессенджеры. После получения денег на банковскую карточку - врач сразу передавал данные лиц медработнице, чтобы внести их в информсистему Национальной службы здоровья. Впоследствии у таких граждан документы о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении "Дия".

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В ходе обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, деньги и медицинские документы.

Врачу и медработнице вскоре должны сообщить о подозрении.

Производство открыто по двум статьям: ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 УК.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, на Хмельнитчине правоохранители разоблачили торговцев COVID-сертификатами о вакцинации. В противоправной схеме был задействован врач одного из медицинских учреждений региона.