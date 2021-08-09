В Сумах мужчина с ножом ограбил кредитную организацию, его поймали в маршрутке. Фото

В Сумах мужчина, вооруженный ножом, ограбил кредитную организацию. Ему удалось завладеть всего 11,3 тысячами гривен.

Об этом сообщается на странице полиции Сумской области в Facebook. Правоохранители уже задержали нападавшего, когда тот был в маршрутке (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам сотрудницы организации, неизвестный в маске ворвался в помещение. Он был вооружен ножом и потребовал от нее лечь на пол, после чего забрал из кассы 11 319 гривен и скрылся.

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Правоохранителям удалось найти грабителя. Его обнаружили в маршрутке на выезде из города и задержали.

Как выяснилось, это 37-летний житель Сумского района.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел всплеск ограблений и разбойных нападений. Только за июль зафиксировано около 100 таких преступлений. Как правило, преступники выбирают места отдыха, где нападают на граждан, а также ювелирные магазины, банки и другие финучреждения.