В Страсбурге умер украинский журналист Андрей Лавренюк
Украинский журналист-международник и корреспондент издания "Укринформ" Андрей Лавренюк умер в Страсбурге во Франции. О причинах пока не сообщается.
Трагическую новость в своем Facebook сообщил журналист Роман Сущенко. Он выразил семье коллеги соболезнования.
"Уважаемые друзья. Пришла страшная новость из Страсбурга. Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ", моего товарища, известного и яркого журналиста международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка. Сочувствую семье, друзьям Андрея и родному коллективу "Укринформа"", – отметил Сущенко.
Он отметил, что смерть Лавренюка – тяжелая потеря для отечественной журналистики.
Журналисты издания "Укринформ" подтвердили информацию о смерти коллеги, сообщает "Детектор медиа".
Напомним, ранее в Полтавской области на трассе Решетиловка – Кобеляки – Царичанка – Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли работники украинского телеканала "НТН". Их легковушка Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.
Также в России в январе 2021 года зарезали главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, подозреваемый в преступлении муж журналистки Алексей сам сдался полиции. Супруги находились в состоянии развода. Во время ссоры подозреваемый схватился за нож и нанес женщине смертельные ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сентябре 2020 года в Херсоне во время семейного конфликта был убит бывший корреспондент "Укринформа" Григорий Кривец. В убийстве подозревали пасынка журналиста.
также Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала украинские власти продолжать поиск убийц черкасского журналиста Вадима Комарова, который погиб два года назад. Члены организации обеспокоены тем, что виновных до сих пор не нашли.