В Страсбурге умер украинский журналист Андрей Лавренюк

Украинский журналист-международник и корреспондент издания "Укринформ" Андрей Лавренюк умер в Страсбурге во Франции. О причинах пока не сообщается.

Трагическую новость в своем Facebook сообщил журналист Роман Сущенко. Он выразил семье коллеги соболезнования.

"Уважаемые друзья. Пришла страшная новость из Страсбурга. Только что друзья-дипломаты сообщили о внезапной смерти собственного корреспондента Украинского национального информационного агентства "Укринформ", моего товарища, известного и яркого журналиста международника, любящего мужа, ответственного отца и сына Андрея Лавренюка. Сочувствую семье, друзьям Андрея и родному коллективу "Укринформа"", – отметил Сущенко.

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Он отметил, что смерть Лавренюка – тяжелая потеря для отечественной журналистики.

Журналисты издания "Укринформ" подтвердили информацию о смерти коллеги, сообщает "Детектор медиа".

Напомним, ранее в Полтавской области на трассе Решетиловка – Кобеляки – Царичанка – Днепр произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли работники украинского телеканала "НТН". Их легковушка Toyota столкнулась с грузовым автомобилем Volvo.

Также в России в январе 2021 года зарезали главного редактора издания "Рязань.Лайф" Жанну Шеплякову, подозреваемый в преступлении муж журналистки Алексей сам сдался полиции. Супруги находились в состоянии развода. Во время ссоры подозреваемый схватился за нож и нанес женщине смертельные ранения.

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