В столице Сирии смертник взорвал себя в православной церкви: предварительно 25 погибших. Фото

Вечером, 22 июня, в столице Сирии Дамаске произошел теракт. Предварительно, смертник подорвал себя в греческой православной церкви святого Ильи. Но сначала он открыл огонь по прихожанам.

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Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что уже известно о 25 погибших. Многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

Позже появилась информация, что в церкви в Дамаске стреляли двое вооруженных мужчин, а затем один из них подорвал себя.

В Минздраве Сирии уже сообщили, что до 53 возросло количество раненых во время нападения на православную церковь.

В МВД Сирии уже заявили о том, что террорист, напавший на церковь в Дамаске, был членом ИГИЛ.

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Напомним, что 7 июня, в Германии произошло чрезвычайное происшествие. В городе Пассау автомобиль марки Mercedes-Benz въехал в группу людей. По меньшей мере пятеро пострадавших.

В конце мая итальянская принцесса Мария Каролина сообщила, что ей чудом удалось выжить после серьезной аварии на мотоцикле. Передвигаясь на транспортном средстве, 21-летняя герцогиня Калабрии и Палермо врезалась головой в стену, после чего была срочно доставлена в больницу в отделение интенсивной терапии.

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