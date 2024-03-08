В столице Канады студент из Шри-Ланки зарезал шесть человек, четверо из которых – дети

В южном пригороде Оттавы (столица Канады) 19-летний гражданин Шри-Ланки зарезал шестерых человек. Жертвами преступника стали 35-летняя женщина и четверо ее маленьких детей, а также знакомый семьи.

Трагедия произошла в таунхаусе, где проживала семья, поздно вечером в среду, 6 марта, передает издание CBC News. Отец семьи получил ранение и находится в больнице в стабильном состоянии.

Начальник полиции Оттавы Эрик Стаббс сказал, что два звонка поступили в службу 911 около 22:52 в среду. По его словам, правоохранители прибыли в течение нескольких минут к дому на Берриган-драйв.

Полиция опознала пятерых жертв – это семья иммигрантов, которые недавно переехали в Канаду из Шри-Ланки. Среди них были:

– 35-летняя Даршани Банбаранаяке Гама Валвве Даршани Дилантика Эканьяке;

– 7-летняя Инука Викрамасингхе.

– 4-летняя дочь Ашвини Викрамасингхе.

– 2-летняя дочь Риньяна Викрамасингхе.

– двухмесячная дочь Келли Викрамасингхе.

Еще один мужчина, 40-летний Амаракунмубиаянсела Ге Гамини Амаракун, также был убит.

Стаббс заявил, что примерно в 15 километрах к югу от центра Оттавы задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний Фебрио Де-Зойса – гражданин Шри-Ланки, который, предположительно, находится в Канаде в качестве студента. Его обвинили по шести пунктам в убийстве первой степени.

По данным правоохранительных органов, Фебрио де-Зойса был знаком со своими жертвами, они жили в одном доме.

Начальник полиции сказал журналистам во время брифинга, что во время убийства было использовано "холодное оружие".

Мэр Оттавы написал в соцсетях, что речь идёт об одном из наиболее шокирующих нападений в истории города. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что потрясен произошедшей трагедией.

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