В Соединенных Штатах Америки арестован один из возможных организаторов теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Мохаммад Шарифула, известный как "Джафар". Он обвиняется в поддержке террористической организации ИГИЛ-К и участии в нападениях, которые привели к гибели сотни людей.

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В частности, следствие считает, что он причастен к подготовке нападения боевика-смертника, атаковавшего американских военных в Афганистане, а также к теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным американских правоохранителей, Шарифула принимал участие в сговоре с целью предоставления материальной поддержки и ресурсов террористической организации ИГИЛ-К ("Исламское государство Ирака и провинции Эш-Шам-Хорасан"). Его обвиняют в содействии нападениям, приведшим к гибели людей, являющихся нарушением законодательства США.

Его арестовали 2 марта, и уже 5 марта он должен был предстать перед судом в Восточном округе Виргинии.

В случае доказательства вины Шарифула грозит пожизненное заключение. Его будут судить в США по обвинениям в терроризме. Американские прокуроры заявили, что Соединенные Штаты не оставят безнаказанными тех, кто организует нападения на американских военных и мирных граждан.

Представители ФБР подчеркнули, что будут гарантировать, что "такие террористы, как Мохаммад Шарифула, не будут иметь безопасного убежища, не имеют второго шанса и не имеют худшего врага, чем у Соединенных Штатов Америки".

Участие Шарифулы в теракте в Кабуле

Представители ФБР заявили, что подозреваемый после задержания признался в участии в подготовке нескольких терактов, в том числе во взрыве у ворот Аббатства в Кабуле в 2021 году.

26 августа 2021 года во время эвакуации американских войск из Афганистана террорист-смертник взорвал взрывчатку у ворот Аббатства международного аэропорта Кабула. В результате атаки погибли 13 военнослужащих США и около 160 мирных жителей.

Шарифула во время допроса признал, что непосредственно помогал подготовке этого нападения. Он проводил разведку территории возле аэропорта, проверял расположение контрольно-пропускных пунктов и передавал информацию боевикам ИГИЛ-К, чтобы нападавший мог незаметно добраться до места атаки.

Нападение в "Крокус Сити Холл" в России

В ходе допроса ФБР Шарифула также признался, что был причастен к подготовке теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта 2024 года. В результате атаки погибли около 146 человек, многие другие получили ранения.

По его словам, он предоставлял террористам инструкции по использованию автоматического оружия, в частности, винтовок типа АК.

Российские власти после теракта задержали четырех вооруженных лиц, которые могли быть нападающими. В свою очередь американское следствие установило, что двое из них ранее проходили подготовку под руководством Шарифулы.

Несмотря на то, что "Исламское государство" (ИГИЛ) публично заявило о своей ответственности за теракт в российском "Крокусе", в России активно пытались доказать "вину" Украины. РосТВ даже показало "допросы" террористов, на которых они заявили, что после массового убийства якобы ехали в Киев по миллиону рублей. А в следственном комитете РФ предъявили "доказательство", якобы свидетельствовавшее о "причастности" Украины к нападению.

Российский диктатор Владимир Путин издал фантастическую версию, почему теракт, в котором признался ИГИЛ, "вешают" на Украину. Он заявил, что исламисты, мол, не могли устроить террористический акт в "Крокусе", как и где бы то ни было в России — ведь в РФ якобы существует "уникальное межконфессиональное и межэтническое согласие и единство".

При этом в России хотели "повесить" теракт в подмосковном "Крокус Сити Холли" на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, ставшего целью №1 для Владимира Путина. Российский диктатор не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, который был "приурочен" к его дню рождения.

Как сообщал OBOZ.UA, религиозному фанатику так называемого "Исламского государства", совершившего резню в немецком городе Золинген, Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинение. В обвинении три пункта касаются совершенных убийств и десять покушений на убийство. Также нападающего обвиняют в членстве в террористической организации за границей.