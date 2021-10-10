В США устроили стрельбу в баре: убита 20-летняя девушка, 14 раненых

В баре города Сент-Пол, штат Миннесота (США), ранним утром в воскресенье, 10 октября произошла перестрелка, вследствие которой погибла девушка. Еще 14 человек были ранены.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, после полуночи в заведении под названием Seventh Street Truck Park ("Парк грузовиков на Седьмой улице") несколько человек открыли огонь. Пока неясно, что стало причиной перестрелки; на данный момент никто из ее фигурантов не арестован.

"Бар очень оживлен и многие люди там просто развлекаются, но было несколько человек, которые решили вытащить оружие и нажать на спусковой крючок, не думая о человеческой жизни", – прокомментировал представитель полиции Стив Линдерс.

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Как сообщает Star Tribune, убитой девушке было 20 лет. Она стала уже 32-й жертвой убийства в городе в 2021 году. Ожидается, что остальные раненые в перестрелке выживут, говорится в заявлении правоохранителей.

"У нас лучшие следователи в стране, и мы не остановимся, пока не найдем людей, ответственных за это безумие", – пообещал начальник полиции Сент-Пола Тодд Экстелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стрельба произошла в одной из школ Техаса. Ранения получили четыре человека, подозреваемого задержала полиция.