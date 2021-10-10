В США устроили стрельбу в баре: убита 20-летняя девушка, 14 раненых
В баре города Сент-Пол, штат Миннесота (США), ранним утром в воскресенье, 10 октября произошла перестрелка, вследствие которой погибла девушка. Еще 14 человек были ранены.
Как сообщает AP со ссылкой на полицию, после полуночи в заведении под названием Seventh Street Truck Park ("Парк грузовиков на Седьмой улице") несколько человек открыли огонь. Пока неясно, что стало причиной перестрелки; на данный момент никто из ее фигурантов не арестован.
"Бар очень оживлен и многие люди там просто развлекаются, но было несколько человек, которые решили вытащить оружие и нажать на спусковой крючок, не думая о человеческой жизни", – прокомментировал представитель полиции Стив Линдерс.
Как сообщает Star Tribune, убитой девушке было 20 лет. Она стала уже 32-й жертвой убийства в городе в 2021 году. Ожидается, что остальные раненые в перестрелке выживут, говорится в заявлении правоохранителей.
"У нас лучшие следователи в стране, и мы не остановимся, пока не найдем людей, ответственных за это безумие", – пообещал начальник полиции Сент-Пола Тодд Экстелл.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стрельба произошла в одной из школ Техаса. Ранения получили четыре человека, подозреваемого задержала полиция.