В США суд вынес первый приговор по делу о непреднамеренном убийстве украинки Гатчинс Болдвином. Фото

Помощник режиссера Дэвид Холлс стал первым осужденным по делу о непреднамеренном убийстве Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Иржа". Он приговорен к шести месяцам условного заключения.

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Об этом сообщает издание Variety. Холлс отдаленно участвовал в заседании суда в Санта-Фе и полностью признал свою вину.

Холлз находился в здании церкви на ранчо Бонанза-Крик в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 21 октября 2021 года, когда Хатчинс была убита одним выстрелом из Кольта Болдуина 45-го калибра.

Гутьеррес Рид зарядил огнестрельное оружие, которое должно было содержать только муляжи патронов. Болдуин держал его после выстрела, хотя он отрицал, что нажимал на курок.

Болдуин сказал, что Холлс передал ему оружие и назвал его "холостым", то есть в нем не было патронов.

Холлс под присягой отрицал, что передал оружие Болдуину, заявив, что помнит, как Гутьеррес Рид передала его непосредственно актеру. Он также показал, что не говорил про "холостой пистолет".

В деле говорится, что до смерти Хатчинса было произведено два выстрела холостыми патронами и что съемочная группа покинула съемочную площадку отчасти из-за соображений безопасности.

Напомним, 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина", отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами.

Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что точно не давил на спусковой крючок пистолета.

Муж покойной украинки Мэтью Хатчинс и их сын Андрос подали иск в окружной суд округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) против продюсеров вестерна "Ржавчина" и Алека Болдуина о неправомерной смерти.

Как писал OBOZREVATEL, вскоре Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года. Впрочем, как оказалось, єто соглашение не повлияет на рассмотрение дела.

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