В США провели испытания украинских танков "Оплот". Фото

Американские военные показали фото из испытаний украинских танков Т-84У на одном из полигонов США. Тяжелая техника была закуплена почти 20 лет назад.

Как передает Defence Express, в Штатах проверили телевизионную заметность украинских танков в разных условиях. Соответствующие снимки появились на Twitter-странице The Dead District.

Т-84У, которые отправились в США, изготовлены на государственном Заводе имени Малышева (Харьков), входящем в Укроборонпром.

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Напомним, военные США в 2003 году закупили четыре единицы украинских основных боевых танков Т-84У "Оплот". Они являются последней версией Т-80УД с комплексом активной защиты "Дрозд".

Главное оружие танка "Оплот" – 125-мм гладкоствольная пушка КБА3, стабилизированная в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

В начале 2021 года в сети появились данные, что украинские танки направили на полигон Юма (расположен между округами Ла-Паса и Юмы в штате Аризона) в главный испытательный центр армии США.

Напомним:

глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что страна уже в 2021 году получит от США партию бронебойных систем "Джавелин". Он не исключал заключения соглашений о поставках другой военной техники.

22 октября в Украине приземлился самолет с партией американской военной помощи. В страну доставили "Джавелины", боеприпасы под "калибры НАТО" и медицинское оборудование.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки в рамках военной помощи передали Украине два патрульных катера класса "Айленд", предназначенных для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах. Они прибыли в Одессу из порта города Балтимор.