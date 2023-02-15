В Снегиревке Николаевской области нашли тела 27 человек, убитых во время оккупации города Россией

Российские оккупанты совершили множество страшных преступлений во время оккупации украинских города. В Снегиревке Николаевской области нашли тела 27 мирных жителей, убитых военными преступниками во время захвата города РФ. Останки уже эксгумировали.

Видео дня

Об этом сообщает издание Новости N. Информацию предоставил начальник Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак.

По его словам, у всех погибших есть признаки насильственной смерти. Об этом свидетельствуют шаровые ранения и травмы от взрывов боеприпасов и т.д.

Также отмечается, что в отличие от Бучи, в Снегиревке не нашли мест массового захоронения украинцев.

"По выявленным фактам начаты уголовные производства, в рамках которых назначены судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время устанавливается полный круг причастных к преступлениям", – сообщил Казак.

Отметим, в освобожденной Снегиревке российские войска разгромили, в частности, сервисный центр Пенсионного фонда. Террористы украли компьютерную технику, мебель и даже унитаз, который, вероятно, впервые увидели в жизни.

Ранее сообщалось, что пенсионный фонд в Снегиревке проводит мероприятия по возобновлению работы сервисного центра. Проводятся консультации с органами власти на местах проведения выездных приемов граждан по предоставлению пенсионных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский флаг в освобожденной Снегиревке наши воины подняли 10 ноября. Местные жители встречали украинских военных аплодисментами, возгласами "Героям слава!" и словами благодарности.

Также в Снегиревке обнаружили пыточную, где россияне издевались над украинцами. Само помещение похоже на тюремную камеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!