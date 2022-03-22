В СНБО развенчали фейки оккупантов, которыми они пытаются прикрыть свои преступления в Украине

Россия продолжает распространять фейки и манипулятивные новости с целью оправдать свои преступления на войне против Украины. Путинские пропагандисты продолжают кричать о "русофобии", пытаясь дискредитировать нашу страну, власть и армию.

Центр противодействия дезинформации при СНБО собрал очередную подборку фейков и "вбросов", которые оккупанты распространяли в течение 21 марта. Их список опубликован в Telegram-канале.

РФ продолжает распространять ложные нарративы о распространении "всемирной русофобии". Подобными заявлениями она манипулирует, пытаясь оправдать преступления против человечества в Украине.

Еще одна манипуляция – рассказы Минобороны России о том, что Украина отказывается от предложений агрессора по созданию "зеленых" коридоров для эвакуации безоружных военных из Мариуполя.

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Что касается фейков, то пропагандисты распространяют новость о том, что "националисты в Николаевской области расстреливают мужчин, которые не хотят вступать в ряды военных". Это ложь.

Также россияне врут о том, что в Германии группа украинцев якобы избила подростка, который разговаривал на русской языке. Даже немецкая полиция опровергла эту информацию, но пропагандисты продолжают тиражировать эту новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Офисе президента заявили, что Россия пытается оправдать полномасштабное вторжение в Украину, поэтому придумывает безумные фейки о нацистах, биолабораториях и так далее. Но зверства оккупантов видит весь мир, поэтому никакого доверия к россиянам нет.

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