В смертельных ДТП участвовали несовершеннолетние и пьяные водители: самые громкие аварии в Украине в 2024 году

Украинцы продолжают умирать в страшных авариях. Только за 11 месяцев 2024 года в стране погибли 2886 человек, а травмы получили 29 484 человека. Статистика подтверждает, что в этом году аварий с погибшими и пострадавшими стало на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

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Среди основных причин ДТП – превышение скорости, нарушение правил маневрирования или проезда перекрестков, переход в неположенном месте, а также езда в пьяном виде.

OBOZ.UA сделал подборку самых громких аварий уходящего года.

Погибли ветеран и певица

Страшная авария произошла незадолго до Нового года во Львовской области. 15 декабря на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская, в районе села Чижиков, примерно в 05:30 водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF. В свою очередь DAF, став неуправляемым, столкнулся с Mercedes Sprinter. Все автомобили оказались в кювете.

В результате погибли семь человек в возрасте от 17 до 55 лет, все они находились в микроавтобусе. Люди ехали из Европы домой, чтобы провести рождественские и новогодние праздники с родными и близкими.

Среди погибших – 23-летний второй водитель и шесть пассажиров. Виновник смертельной аварии, 23-летний водитель BMW со Львовщины, был в состоянии опьянения. Вместе со своим 31-летним пассажиром они сбежали с места ДТП.

Позже виновник аварии и его пассажир были задержаны. Против водителя открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

А против его пассажира открыто производство по ч. 3 ст. 136 УК Украины – неоказание помощи лицу, которое находится в состоянии, угрожающем жизни. Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Среди погибших оказался ветеран войны, доброволец, 23-летний Богдан Лаврентьев из села Зорное Ривненской области. В начале полномасштабного вторжения РФ Богдан пошел добровольцем на фронт, служил в подразделении "Лють". Парень был три раза серьезно ранен, его отправили в запас.

В этой страшной аварии также погибла 24-летняя Рената Дзигасова, единственная дочка львовской певицы, ведущей разных проектов СТБ и финалистки "Х-фактора" Ирины Борисюк. Девушка возвращалась из Европы домой на праздники после выступлений.

Пьяный водитель выехал на обочину и убил двоих людей

Еще одна ужасная авария произошла в канун Рождества. 17 декабря около 22:50 в Броварах под Киевом пьяный водитель за рулем KIA выехал на обочину и врезался в трех человек, которые стояли неподалеку от своего дома.

Погиб 49-летний инструктор по вождению Сергей Барболин. Он получил тяжелую травму и вскоре скончался в больнице. Также серьезно пострадали 47-летний Роман Николенко и его 41-летняя супруга. Роман скончался в больнице через несколько дней.

За рулем авто находился 31-летний военнослужащий, в его крови было обнаружено 0,64 промилле алкоголя. Хотя местные жители в соцсетях сообщают, что показания были выше.

Водитель и его пассажир покинули место аварии, не оказывали помощь пострадавшим людям. Потом их задержали. Сейчас идет следствие. Полиция Киевской области открыла производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения. А также по ч. 1 ст. 135 УК Украины – оставление в опасности.

Погибли три сотрудника компании

20 декабря около полуночи на выезде из города Гайсин Винницкой области произошла смертельная авария. Автомобиль минивэн Opel Zafira, за рулем которого находилась 35-летняя женщина-водитель, совершал разворот.

По сообщению полиции Винницкой области, водитель не убедилась в безопасности маневра и совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком VOLVO.

На месте погибли сразу три человека: 42-летняя Олеся Красюк – инспектор отдела кадров, 28-летний Иван Невидомый – заместитель главного экономиста, 36-летний Александр Кадушкин – старший инженер программного обеспечения. Водитель и еще трое пассажиров с травмами оказались в больнице.

Как выяснилось, все они работали на одном предприятии ООО "ПК "Зоря Поділля".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек. Виновнице грозит до 10 лет лишения свободы.

Ездил без водительского удостоверения и совершал ДТП

Страшное ДТП произошло 1 декабря в Днепре рядом с остановкой общественного транспорта "Детский комбинат".

Автомобиль BMW на огромной скорости влетел в Ford. В результате удара погибла 10-летняя пассажирка Ford – Милана, а водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили тяжелые травмы.

Сначала сообщалось, что водителем якобы был сын владельца авто – 17-летний Арсений Бессонов. В социальных сетях парень постил фото дорогих автомобилей, в том числе этого BMW, насмехался над любыми ограничениями, в том числе и в скорости.

Однако полиция сообщила, что за рулем якобы был друг Арсения – 19-летний Валерий Олещенко. Именно ему объявили о подозрении в совершении смертельного ДТП. Сам же Арсений якобы был пассажиром.

Он также является подозреваемым, но в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Несовершеннолетний сейчас находится под домашним арестом.

Ранее Бессонов уже был участником ДТП. В сети появилось видео, как 25 июля 2024 года BMW на пешеходном переходе сбило двух девочек. Водитель с места ДТП скрылся, позже его разыскала полиция. Однако несовершеннолетний нарушитель отделался лишь двумя протоколами, даже не был привлечен к суду.

1 ноября Бессонова вновь задержали за рулем BMW. Поскольку он несовершеннолетний и не имеет права водить авто, на него составили протокол, он должен был оплатить штраф 3400 грн.

Водитель был пьян и под наркотиками

18 ноября в Хмельницком произошла ужасная авария. Рано утром BMW на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, где стояли люди. Три женщины погибли на месте.

Сам водитель был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. До этого как минимум пять раз его останавливали за нарушение правил дорожного движения.

Среди погибших оказались 60-летняя Любовь Лужняк– мама сотрудника полиции Хмельницкого, а также 53-летняя учительница труда лицея №8 Валентина Вальчук, которая ехала на работу. Также погибла еще одна женщина, ей было 56 лет.

За рулем автомобиля-убийцы оказался 27-летний Евгений Шевчук. Мужчина – уроженец города Жмеринка Винницкой области, зарегистрирован во Львове. А в Хмельницком проживал с октября этого года.

Полиция задержала его на месте аварии. Как заявил в суде прокурор, Шевчук в момент аварии был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Исследование выявило в его организме остатки кокаина, амфетамина и других веществ. К тому же только за прошлый год водитель пять раз (!) привлекался за превышение скорости. В одном из случаев у него была зафиксирована скорость 140 км/час.

Полиция Хмельницкой области открыла производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины– нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения, что привело к гибели нескольких лиц.

На Закарпатье погибла мать двоих детей

Смертельная авария произошла 15 ноября на Закарпатье. Там возле села Гребля Хустского района столкнулись Audi Q7 и Opel Insignia. На месте погибла мама двух детей 31-летняя пассажирка Opel Марьяна Горчак. Ее маленькая дочка (около 2 лет) и муж Денис с травмами оказались в больнице. Также пострадал и еще один пассажир, которого подвозила семья.

В другом автомобиле Audi Q7, по данным депутата областного совета Виталия Глаголы, находился старший детектив Территориального управления БЭБ на Закарпатье Константин Кедик.

По данным Глаголы, автомобиль, в котором находился сотрудник БЭБ, не был растаможен и находился на чешской регистрации. Депутат сообщил, что, по данным баз таможни, этот автомобиль давно покинул территорию Украины. Украинские номера на него были установлены незаконно.

Также Глагола уточнил, что именно Audi Q7 пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу, где и совершил столкновение.

Сейчас маленькая девочка уже находится дома вместе со своей бабушкой, ей предстоит длительная реабилитация. А супруг погибшей до сих пор в реанимации, его состояние тяжелое. Также в больнице находится и пассажир авто.

Сотрудника БЭБ сначала взяли под стражу, но суд назначил ему залог в 242 тыс. грн. И теперь он вышел на волю. 19 декабря должна была быть апелляция на такое решение, но Кедик лег в больницу.

В аварии с подростком погибла Татьяна Данилевич

В Виннице 14 июля произошло ужасное ДТП с участием трех автомобилей – AUDI, BMW, Mercedes. За рулем Audi находился 15-летний Илья, сын владелицы автомобиля – 37-летней жительницы Хмельницкого Орыси Мохнатой (Мельник).

В результате аварии погибла 23-летняя Татьяна Данилевич – водитель Mercedes, ее сестра и племянник в тяжелом состоянии отправлены в больницу, у них многочисленные переломы. Также в больницу попал и водитель BMW.

Предварительно известно, что, выезжая со второстепенной дороги, подросток допустил столкновение с BMW под управлением 45-летнего местного жителя, авто которого после столкновения выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с Mercedes, которым управляла 23-летняя винничанка.

По данным наших источников в полиции, это уже не первый случай, когда несовершеннолетний парень без водительских прав управляет автомобилем. В апреле этого года в Хмельницком, где и проживает его семья, его уже задерживали за рулем Honda.

Однако серьезного наказания ни он, ни его мать не понесли. Маму обвинили в невыполнении родительских обязанностей.