В Раде отреагировали на инцидент с нардепом Юрченко во Львове

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не имеет "инструментов" наказания для внефракционного народного депутата Александра Юрченко, который накануне, по сообщениям СМИ, якобы совершил ДТП во Львове.

Об этом в комментарии "Укринформу" сказал председатель подкомитета по вопросам Регламента, народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов. По его словам, сейчас в Комитет не поступало соответствующее обращение.

"Если обращение по действиям господина Юрченко в Комитет поступит – Комитет его может рассмотреть, однако инструментов "наказания" у Комитета нет", – сказал Фролов.

Он отметил, что Закон "О статусе народного депутата Украины" требует от народных депутатов придерживаться общепризнанных норм морали, всегда сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, которые компрометируют его самого, избирателей, Верховную Раду. Однако, по словам Фролова, законодательный акт не устанавливает, как за невыполнение этих требований депутата можно привлечь к ответственности.

Видео дня

Отметим, 8 июля ряд СМИ сообщили, якобы 32-летний внефракционный нардеп Александр Юрченко за рулем Ford Mustang во Львове въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя. Народный избранник задним ходом выезжал из платной парковки в центре и ударил авто, стоящее в пробке.

"Депутат на "Мустанге" хотел бежать, но не смог, потому что дорога была заблокирована машинами. Водитель иномарки, которая подверглась повреждениям, начал снимать виновника аварии, а тот бросился с кулаками и вырвал телефон", – говорилось в сюжете ТСН.