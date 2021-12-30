Мама и сын спешили отпраздновать Рождество: подробности смертельного ДТП с украинцами в Словакии

В Словакии на трассе разбились граждане Украины – мама с сыном. Трагедия произошла на Рождество, когда они возвращались из Чехии в родное село на Закарпатье. До дома оставалось каких-то 50 километров. Также сильно пострадал зять погибшей женщины, сейчас он находится в больнице.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Не для всех жителей села Страбичово Мукачевского района 31 декабря будет праздничным днем – в пятницу там похоронят 42-летнюю Ольгу Лукечи и ее 20-летнего сына Владислава.

Жизнь этих людей оборвалась утром 25 декабря, когда они торопились домой из Чехии, чтобы отметить Рождество в кругу родных и близких. Однако на дороге в Собранецком районе Ольга, которая находилась за рулем Seat Leon, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. Женщина и ее сын погибли на месте. Еще в машине сидел 25-летний зять, который получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

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По словам водителей, ДТП произошло на опасном участке дороги, где есть немало поворотов. Поэтому местные специально сбрасывают скорость, чтобы обезопасить себя. Говорят, что на том месте уже были смертельные аварии.

Ольга уже более 10 лет работала в Чехии, где ухаживала за пожилыми людьми. Владислав после окончания школы тоже перебрался к маме и уже в этой стране продолжил обучение.

"Она много работала и была очень хорошей работницей. Люди любили ее. Она никогда в своей жизни никому не причинила вреда. Она жила для своей семьи, для своих детей, которых очень любила. Она была очень хорошей матерью. А самой большой ее любовью была внучка Сашенька", – рассказывает подруга Ольги из Чехии Богомила.

По словам подруги, у Оли были теплые отношения с ее мамой, которую она очень хотела навестить. "Я все еще не могу поверить, что она больше не придет к нам в гости. Она была нашим другом, нам не было скучно в ее компании. Мы никогда ее не забудем", – говорит Богомила.

В Словакии полицейские начали расследование ДТП, о результатах которых станет известно позже.