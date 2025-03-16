В Северной Македонии из-за пиротехники на концерте вспыхнул пожар: погибли по меньшей мере 50 человек. Фото и видео

В Северной Македонии во время пожара на концерте в ночном клубе погибли не менее полусотни человек. Также есть пострадавшие среди посетителей.

Видео дня

Инцидент произошел в городе Кочани в северо-восточной части страны. Об этом сообщает информационное агентство MIA со ссылкой на македонское МВД.

Отмечается, что трагическое событие постигло концерт группы DNK в клубе Puls. Возгорание вспыхнуло около 03:00 по местному времени 16 марта. Предварительная причина – использование пиротехнических средств.

"Предполагается, что эта ужасная трагедия, беспрецедентная в истории Кочани, произошла из-за световых эффектов на концерте", – говорится в сообщении.

На мероприятии было около 1,5 тысяч человек, преимущественно молодежь. Для тушения пожара и спасения посетителей прибыли пожарные бригады из всех окрестных городов, а также медики.

Известно по меньшей мере о 50 жертвах. Десятки пострадавших были доставлены в больницы разных уголков страны. В соцсетях публиковались обращения о помощи медучреждению в Кочане, которое не имело достаточно возможностей, чтобы справиться с трагедией такого масштаба.

На место выехали премьер-министр Христиан Мицкоски и члены правительства. В Кочане также работали экстренные службы, которым помогали граждане.

На сайте МВД Северной Македонии отмечается, что глава ведомства Панси Тошковски проведет пресс-конференцию в городе по поводу этой трагедии. Других деталей там не приводят.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта произошла стрельба на концерте американского рэпера Boosie Badazz в городе Акрон (штат Огайо, США). По данным полиции, неизвестный открыл огонь во время выступления, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!