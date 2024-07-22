В Севастополе в троллейбусе разразился конфликт из-за гимна России. Видео

В оккупированном Севастополе в полном троллейбусе произошла потасовка между одним из пассажиров и парой, которая громко прослушивала гимн РФ. Теперь оккупационная полиция разыскивает мужчину, которого возмутило такое публичное восхваление страны-агрессора.

Видео дня

Видео, снятое очевидцами, распространили в местных пабликах. Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 20 июля, между 22 и 23 часами вечера в троллейбусе № 12 в районе остановки "Горячий хлеб".

Судя по опубликованным кадрам, автобус был наполнен людьми.

Пара пассажиров громко слушали гимн РФ, что понравилось не всем присутствующим.

В итоге в автобусе произошла потасовка.

В оккупационном МВД заявили, что проводят "комплекс необходимых мероприятий" для установления личности участника инцидента и его местонахождения "с целью привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством".

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированной Ялте провалился курортный сезон. Побережье в городе заброшено, а многие жители ждут возвращения Украины и призывают не верить российской пропаганде.

В ГУР рассказали, что ситуация в Крыму повлекла за собой массовую отмену россиянами туров, из-за чего курортный сезон на оккупированном полуострове летит кувырком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!