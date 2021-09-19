В сети показали видео фальсификации электронного "голосования" в российскую Думу на Донбассе

В сети появилось видео, в котором с аккаунтов жителей "ЛНР" онлайн голосуют за партию власти "Единая Россия" на выборах в РФ. Для этого использовали базу с персональными данными "избирателей", где имеются все необходимые данные для входа на портал государственных услуг.

Об этом сообщает "Новая газета". Отмечается, что ролик появился на канале "Выборы в ЛНР 2021" с двумя фолловерами. Также неизвестно, кто и зачем опубликовал такое видео, однако манипуляции с голосами происходили на реальном сайте госуслуг, о чем свидетельствуют адрес в строке браузера и интерфейс портала.

Видео дня

В издании отметили, что на 16-минутном видео объявляются и показываются данные граждан, поэтому редакция опубликовала только фрагмент.

Как отметил мужской голос на видео: "17 сентября первый день электронного голосования, электронный отчет Алчевского центра культуры и творчества для избирательной комиссии".

Также он сообщил, что проставляет голоса за "ЕР", потому что получил такое распоряжение на совещании.

Напомним, 19 сентября в России прошел последний день выборов в Государственную думу. Избирательные участки с 8:00 утра открылись и в Украине – проголосовать за российских депутатов можно было в посольстве России в Киеве, а также генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

В украинской столице в пункт голосования пришел беженец из РФ, который держал в руках плакат с надписью "Явка на выборы = пособничество оккупантам". Под посольством страны-агрессора дежурило большое количество нацгвардейцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов в Государственную думу. Наблюдатели фиксировали массовые нарушения процедуры и выборного законодательства, а СМИ публиковали видео со вбросом бюллетеней и даже попытками подкупа избирателей. Также российские власти привлекли жителей оккупированных "ЛНР" и "ДНР", выдав им паспорта и заставив голосовать через угрозы.