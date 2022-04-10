В сети показали обломки вертолета России, сбитого ПВО под Макаровом: от оккупантов остались только скелеты

У поселка Макаров на Киевщине украинские системы противовоздушной обороны сбили рашистский вертолет. В результате точного удара техника превратилась в пепел, а оккупанты, которые были в ней – в скелеты.

Соответствующее фото в своем Telegram показал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Останки и вертолета, и оккупантов остались на месте происшествия.

Напомним: ранее в сети появилось фото обломков российского самолета Су-34, который оккупанты называют самым современным образцом российской авиации. Все они больше походили на конструктор LEGO и поместились на прицеп к легковому автомобилю. Приблизительная стоимость Су-34 оценивается в $36 млн.

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В течение субботы, 9 апреля, силы противовоздушной обороны Украины поразили не менее 13 целей российских оккупантов в воздухе. В частности, были уничтожены три вражеских самолета, четыре крылатых ракеты россиян, один вертолет и пять беспилотных летательных аппаратов захватчиков РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Макарове в Киевской области нашли тела 132 застреленных российскими оккупантами местных жителей. Во время фазы активных боевых действий из 15 тысяч человек в городе оставалось около тысячи человек. Кроме того, в населенном пункте разрушены 40% зданий.