В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

В сети впервые показали кадры с места ликвидации одного из "полевых командиров" батальона "Спарта" так называемой "ДНР" Владимира Жоги, известного как "Воха". Он был "денацифицирован" еще в начале марта 2022 года, однако приоткрыть завесу тайны вокруг операции по ликвидации террориста украинские воины решили только сейчас.

Видео дня

Вместе с "Вохой" в тот день на концерт Кобзона билеты украинские защитники вручили еще 6 боевикам. Фото и видео с места ликвидации захватчиков показал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Эта удачная операция проведена 4.03.2022 г. воинами ВС Украины. Но именно сейчас мы сможем чуть-чуть открыть занавес над этим. Именно тогда было ликвидировано 7 представителей оккупантов, среди которых возле автомобиля хорошо лежит один из главных террористов командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимир "Воха" Жога", – подчеркнул Штефан.

На опубликованных им кадрах виден продырявленный пулями и осколками "течик", стоящий посреди дороги неподалеку от Волновахи на Донетчине. По нему только что отработали украинские воины. Возле авто видно тело самого "Вохи"..

На видео, снятом одним из украинских бойцов перед и после зачистки, видны тела убитых захватчиков в авто и на обочине: очевидно, после начала обстрела часть захватчиков пыталась скрыться - однако не успела этого сделать.

Уроженец Донецка Владимир Жога до 2014 года вряд ли мог рассчитывать на стремительную карьеру. Поступить в институт после школы он не смог, поэтому окончил ПТУ в Славянске по специальности маляр-штукатур. Вершиной успеха Жоги к началу российской агрессии была торговля рыбой из родительских лотков на базаре.

Однако вторжение РФ и оккупация части Донбасса для него все изменило. Навыки маляра-штукатура с опытом работы в торговле и готовностью предать Украину оккупанты оценили и начали продвигать его как "полевого командира" гибридных оккупационных сил еще со времен оккупации Славянска.

Особенно стремительно пошла в гору "карьера" "Вохи" после ликвидации российского оккупанта Арсена Павлова "Моторолы": он заменил этого террориста в должности командира так называемого батальона "Спарта" в октябре 2016 года. До ликвидации "Моторолы" будущий "полководец" и "Герой России" Жога был личным водителем и кумом ростовского автомойщика.

Жога внесен в базу "Миротворца" за участие в войне против Украины еще в феврале 2015 года.

После ликвидации террориста украинскими воинами оккупанты принялись лепить из него "героя" - и в прямом, и в переносном смысле. Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в момент ликвидации "Жога" "обеспечивал выход мирных жителей из горячих зон по зеленому коридору" – и присвоил ему звание "героя ДНР" посмертно. Недюжинную прыть проявил и российский диктатор Владимир Путин, который уже 6 марта присвоил ликвидированному террористу звание "героя России".

По "отмашке" Путина уже 8 марта оккупанты переименовали в оккупированной Волновахе на Донетчине улицу Героев 51 ОМБр в "улицу героя России Владимира Жоги", так же ему там впоследствии установили бюст, а в Донецке - целый памятник. "Увековечили" имя террориста также в названиях улиц в российских Невинномысске, Волжском, собираются назвать фамилией оккупанта улицы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске, Кызыле и ряде других российских городов. А в российском Тольятти именем "Жоги" назвали отряд путинской Юнармии.

Напомним, к утру 6 января потери РФ в войне против Украины превысили 110 тыс. человек. Только за сутки ликвидировано 530 захватчиков. Также накануне враг потерял вертолет.

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