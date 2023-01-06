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В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика "Вохи": вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

Лилия Рагуцкая
Расследования
3 минуты
1,8 т.
В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика 'Вохи': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

В сети впервые показали кадры с места ликвидации одного из "полевых командиров" батальона "Спарта" так называемой "ДНР" Владимира Жоги, известного как "Воха". Он был "денацифицирован" еще в начале марта 2022 года, однако приоткрыть завесу тайны вокруг операции по ликвидации террориста украинские воины решили только сейчас.

Видео дня

Вместе с "Вохой" в тот день на концерт Кобзона билеты украинские защитники вручили еще 6 боевикам. Фото и видео с места ликвидации захватчиков показал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

"Эта удачная операция проведена 4.03.2022 г. воинами ВС Украины. Но именно сейчас мы сможем чуть-чуть открыть занавес над этим. Именно тогда было ликвидировано 7 представителей оккупантов, среди которых возле автомобиля хорошо лежит один из главных террористов командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимир "Воха" Жога", – подчеркнул Штефан.

В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

На опубликованных им кадрах виден продырявленный пулями и осколками "течик", стоящий посреди дороги неподалеку от Волновахи на Донетчине. По нему только что отработали украинские воины. Возле авто видно тело самого "Вохи"..

В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов
В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

На видео, снятом одним из украинских бойцов перед и после зачистки, видны тела убитых захватчиков в авто и на обочине: очевидно, после начала обстрела часть захватчиков пыталась скрыться - однако не успела этого сделать.

Уроженец Донецка Владимир Жога до 2014 года вряд ли мог рассчитывать на стремительную карьеру. Поступить в институт после школы он не смог, поэтому окончил ПТУ в Славянске по специальности маляр-штукатур. Вершиной успеха Жоги к началу российской агрессии была торговля рыбой из родительских лотков на базаре.

Однако вторжение РФ и оккупация части Донбасса для него все изменило. Навыки маляра-штукатура с опытом работы в торговле и готовностью предать Украину оккупанты оценили и начали продвигать его как "полевого командира" гибридных оккупационных сил еще со времен оккупации Славянска.

В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

Особенно стремительно пошла в гору "карьера" "Вохи" после ликвидации российского оккупанта Арсена Павлова "Моторолы": он заменил этого террориста в должности командира так называемого батальона "Спарта" в октябре 2016 года. До ликвидации "Моторолы" будущий "полководец" и "Герой России" Жога был личным водителем и кумом ростовского автомойщика.

В сеть впервые попали кадры с места ликвидации топ-боевика ''Вохи'': вместе с ним были уничтожены еще шесть оккупантов

Жога внесен в базу "Миротворца" за участие в войне против Украины еще в феврале 2015 года.

После ликвидации террориста украинскими воинами оккупанты принялись лепить из него "героя" - и в прямом, и в переносном смысле. Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в момент ликвидации "Жога" "обеспечивал выход мирных жителей из горячих зон по зеленому коридору" – и присвоил ему звание "героя ДНР" посмертно. Недюжинную прыть проявил и российский диктатор Владимир Путин, который уже 6 марта присвоил ликвидированному террористу звание "героя России".

По "отмашке" Путина уже 8 марта оккупанты переименовали в оккупированной Волновахе на Донетчине улицу Героев 51 ОМБр в "улицу героя России Владимира Жоги", так же ему там впоследствии установили бюст, а в Донецке - целый памятник. "Увековечили" имя террориста также в названиях улиц в российских Невинномысске, Волжском, собираются назвать фамилией оккупанта улицы в Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе, Омске, Кызыле и ряде других российских городов. А в российском Тольятти именем "Жоги" назвали отряд путинской Юнармии.

Напомним, к утру 6 января потери РФ в войне против Украины превысили 110 тыс. человек. Только за сутки ликвидировано 530 захватчиков. Также накануне враг потерял вертолет.

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