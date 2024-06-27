В СБУ заверили, что Малюк не знаком с владельцем Telegram-канала 'Джокер'

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк не знаком и ни разу не встречался с Романом Кравцем, которого СМИ называют владельцем анонимного Telegram-канала "Джокер", который стал фигурантом журналистского расследования hromadske. А люди, которые следили за журналистами и попали на видео, не работают в Службе безопасности.

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Об этом заявили в СБУ в ответ на запрос hromadske. Также в ведомстве подчеркнули, что никогда не предоставляли и не предоставляют личную охрану Роману Кравцу.

Кроме того, в СБУ прокомментировали кадры, на которых мужчина, который общался с журналистами под ЖК Чикаго, назвавшись Андреем и представившись сотрудником Службы безопасности, на самом деле не имеет к ведомству никакого отношения.

"Отдельно отмечаем, что лицо, указанное в сюжете как охранник и якобы "представившееся сотрудником СБУ Андреем", по уже установленным СБУ данным, не имеет никакого отношения к Службе безопасности Украины", - сообщили в СБУ.

Отметим, что журналисты зафиксировали, как Романа Кравца сопровождают не менее четырех охранников. Источник, близкий к Кравцу, в разговоре с hromadske утверждал, что тот объяснял наличие у себя охраны "подарком Малыша".

Как сообщал OBOZ.UA, Роман Кравец был 153-м номером в списках "Слуги народа", однако в Верховную Раду не прошел. За время полномасштабного вторжения РФ он пять раз уезжал за границу и в общей сложности пробыл там более двух месяцев.

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