В СБУ поступил звонок о планируемом убийстве Зеленского: личность анонима вычислили

В воскресенье, 5 сентября, в Службу безопасности Украины поступил анонимный звонок, в котором прозвучали намерения убить главу государства Владимира Зеленского. Также мужчина угрожал взорвать здание парламента на ул. Грушевского.

Об этом сообщило издание "Сегодня". Сами журналисты получили подтверждение инцидента у силовиков.

Сотрудники СБУ немедленно начали вычисление личности телефонного террориста. Им оказался мужчина с расстройством психики, маргинал, который побирается на вокзалах.

"Он попросил у женщины, которая работает в Киево-Печерской лавре телефон на две минуты, чтобы совершить звонок. Представился нашим сотрудникам Георгиевым Владимиром Александровичем. По факту угрозы государственному лицу возбуждено уголовное производство", – указали в правоохранительном ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о покушении на его жизнь во время второй избирательной кампании.