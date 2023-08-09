В СБУ объяснили меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу: расследование по делу завершено

В Службе безопасности Украины рассказали, что происходит с митрополитом УПЦ МП Павлом (Лебедем) после того, как за него был внесен залог в размере 33,3 млн грн и одиозный "наместник" Киево-Печерской лавры вышел на свободу. От уголовной ответственности это его не освобождает, однако статьи, инкриминируемые Лебедю, не предусматривают безальтернативное содержание под стражей.

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После внесения залога Лебедь продолжает носить электронный браслет, должен сообщать следователю о каждом выезде из села Вороньков, где проживает, а также ему запрещено общение с потерпевшими и свидетелями по делу. Разъяснение по делу и мере пресечения для скандально известного представителя УПЦ МП появилось на сайте СБУ; там добавили, что следствие по делу завершено.

"На днях за митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) внесен залог в размере 33,3 млн грн, из-за чего он освобожден из-под стражи, как это предусматривает предварительное решение Соломенского районного суда Киева. Учитывая отдельные запросы СМИ, Служба безопасности Украины сообщает, что такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что освобождение из-под стражи Лебедя не освобождает его от уголовной ответственности. Однако статьи, которые ему инкриминируются, не предусматривают безальтернативного содержания под стражей.

Несмотря на внесение залога, Лебедь обязан носить электронный браслет. О каждом выезде из села Вороньков Бориспольского района Киевской области, где зарегистрирован митрополит УПЦ МП, он должен предупреждать следователя. Исключение установлено только для случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья.

По первому требованию Лебедь должен прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье в данном уголовном производстве. И ему по-прежнему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу.

"В настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела. После этого обвинительный акт будет направлен в суд", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила митрополиту УПЦ МП Павлу о подозрении по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

1 апреля суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В июле меру пресечения Лебедю сменили на содержание под стражей.

Всего с начала полномасштабной агрессии России против Украины по материалам СБУ расследуется 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ МП. В настоящее время судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ МП, имеющим российские паспорта. Кроме того, запрещен въезд в Украину более чем 250 клирикам РПЦ, в том числе и 3 священнослужителям УПЦ МП, которым отменено гражданство Украины.