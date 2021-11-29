В СБУ начали расследование подготовки госпереворота, о котором говорил Зеленский. Видео

Служба безопасности начала расследование о подготовке захвата власти в Украине. Кто именно является его фигурантами, пока не уточняется.

Об этом сообщается на сайте СБУ. В пресс-релизе и видеокомментарии сказано, что уголовное производство открыто в отношении отдельных граждан Украины и России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – сказано в сообщении.

Производство открыто по части 1 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Видео дня

Детали расследования в спецслужбе пообещали обнародовать позднее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября Зеленский во время пресс-марафона заявил, что кураторы из России и украинские политики готовят государственный переворот в Украине на 1-2 декабря. В него также якобы хотят вовлечь олигарха Рината Ахметова.

Позднее журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер назвал фамилии фигурантов, которые якобы задействованы в подготовке госпереворота.