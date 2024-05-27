В Румынии задержали украинцев, подозреваемых в нападении на пограничника на Закарпатье – СМИ

На территории Румынии задержали двух граждан Украины, которые подозреваются в нападении на сотрудника ГПСУ во время незаконной попытки пересечь границу в Закарпатской области. Они открыли стрельбу по пограничнику, но не попали.

Подозреваемые – 36-летний и 31-летний жители Запорожья. Об этом сообщает издание "Локатор-Медиа".

Напомним, что событие произошло 25 мая в Раховском районе Закарпатья. Сначала на участке ответственности 27 пограничного отряда отдела "Дилово" сработала сигнальная мина. После наряд обнаружил возле границы двух мужчин.

Один из сотрудников ГПСУ сделал два предупредительных выстрела в воздух: нарушители, однако, не только не остановились, но еще и совершили нападение. Они отобрали у него пистолет "Форт 12 Р", пять раз выстрелили и убежали в сторону Румынии.

К счастью, пули не попали в украинского пограничника. Впоследствии румынские коллеги задержали на своей территории нарушителей границы и одновременно нападающих с оружием.

"Ныне правоохранители готовят материалы для эстрадиции двух жителей Запорожья из Румынии", – говорится в сообщении.

В Украине мужчинам за угрозы и насилие в отношении работника правоохранительного органа грозит уголовная ответственность. Ранее источники OBOZ.UA информировали, что дело расследуется по ч. 2 ст. 345 УК и ч. 4 ст. 186 УКУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в январе супруги напали на пограничников Мукачевского отряда. Во время проверки водитель внедорожника на большой скорости тронулся с места осмотра авто, а когда беглеца догнали, он и его жена спровоцировали стычку с сотрудниками ГПСУ.

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