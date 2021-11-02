В розыске за киберпреступления: стало известно, кто был третьим в ресторане перед смертью нардепа Полякова. Фото

Перед смертью нардеп Антон Поляков был в ресторане с помощником коллеги Анны Скороход Рустамом Джабулатовым и Хатаи Алиевым. Последнего на родине в Азербайджане разыскивают по подозрению в совершении киберпреступлений.

Как пишет Telegraf, Алиева представили, как друга Джамбулатова и "менеджера соцсетей". Издание также нашло соответствующий аккаунт в соцсети, однако утверждать, что он принадлежит именно ему нельзя – последняя активность там зафиксирована еще в 2016 году.

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Азербайджанские СМИ отмечают, что Алиев разыскивается за преступления по нескольким статьям – 177.2.1, 177.2.2, 177.2.3-1, 177.2.4 и 271.3 Уголовного кодекса страны. В частности, речь идет о краже имущество с использованием компьютерных технологий и взломе электронной базы объекта инфраструктуры общественного значения.

Отметим, что двое человек по фамилии Джамбулатов – Рустам и Руслан – были внесены в санкционный список СНБО как воры в законе.

Ранее в МВД раскрыли подробности о смерти Полякова. В его крови обнаружили наркотические вещества, а следователи проверяют версию об "уличном характере смеси".

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Антон Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.