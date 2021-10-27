В Ровно сожгли автомобиль предпринимателя, делом занялась полиция. Фото

Ксения Лисовицкая
Ксения Лисовицкая
Расследования
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В Ровно сожгли автомобиль предпринимателя, делом занялась полиция. Фото

В Ровно неизвестные подожгли автомобиль частного предпринимателя. Огонь уничтожил переднюю часть авто.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что сообщение о событии на спецлинию 102 поступило сегодня, 27 октября, в 1:10. Сообщалось, что авто горит возле одной из многоэтажек на улице Соборной.

На место сразу отправилась следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что машина "Audi А3" является собственностью 43-летнего жителя, частного предпринимателя. Огонь уничтожил часть автомобиля и повредил лаковое покрытие соседнего транспортного средства.

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Возле авто был найден предмет, похожий на факел и пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных материалов.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст.194 УК Украины (законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

Машина "Audi А3" является собственностью 43-летнего жителя.
Возле авто был найден предмет, похожий на факел.
Полиция открыла производство по статье "уничтожение имущества путем поджога".
Огонь уничтожил переднюю часть авто.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 26 октября в Черновцах дотла сгорела маршрутка под зданием ОГА: в небо поднялся огромный столб дыма, а обгоревшие части транспортного средства разлетались на большое расстояние. Подробнее узнайте по ссылке.

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