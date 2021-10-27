В Ровно сожгли автомобиль предпринимателя, делом занялась полиция. Фото
В Ровно неизвестные подожгли автомобиль частного предпринимателя. Огонь уничтожил переднюю часть авто.
Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Отмечается, что сообщение о событии на спецлинию 102 поступило сегодня, 27 октября, в 1:10. Сообщалось, что авто горит возле одной из многоэтажек на улице Соборной.
На место сразу отправилась следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что машина "Audi А3" является собственностью 43-летнего жителя, частного предпринимателя. Огонь уничтожил часть автомобиля и повредил лаковое покрытие соседнего транспортного средства.
Возле авто был найден предмет, похожий на факел и пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных материалов.
Полиция открыла производство по ч. 2 ст.194 УК Украины (законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)
В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.
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