В Ровно сожгли автомобиль предпринимателя, делом занялась полиция. Фото

В Ровно неизвестные подожгли автомобиль частного предпринимателя. Огонь уничтожил переднюю часть авто.

Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что сообщение о событии на спецлинию 102 поступило сегодня, 27 октября, в 1:10. Сообщалось, что авто горит возле одной из многоэтажек на улице Соборной.

На место сразу отправилась следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что машина "Audi А3" является собственностью 43-летнего жителя, частного предпринимателя. Огонь уничтожил часть автомобиля и повредил лаковое покрытие соседнего транспортного средства.

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Возле авто был найден предмет, похожий на факел и пожарный мусор, а также остатки горюче-смазочных материалов.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст.194 УК Украины (законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

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