В Ровенской области авто сбило коляску с ребенком, мальчик попал в реанимацию. Фото

В Ровно автомобиль совершил наезд на детскую коляску с младенцем. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение.

Правоохранители установили, что водитель авто был трезв. Об этом сообщает Национальная полиция в Ровенской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как отмечается, событие произошло накануне, 25 октября, около 16 часов на одной из улиц областного центра.

За рулем авто "Opel Omega" находился 23-летний местный житель. Наезд совершил, выполняя маневр поворота с главной дороги на второстепенную, где проходила 24-летняя мать с детской коляской. В результате коляска опрокинулась, но ребенок не выпал, потому что был пристегнут.

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В полиции рассказали, что мальчика, которому чуть больше года, положили в реанимационное отделение больницы. У него – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Малыш проходит дополнительное обследование.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины "нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области в минувшие выходные произошла смертельная авария. Погибли 22-летняя девушка и 30-летний мужчина.