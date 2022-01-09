В России захотели официально признать 'Л/ДНР': депутат Госдумы озвучил детали

Депутат российской Госдумы Казбек Тайсаев заявил, что РФ может признать террористические группировки "ДНР" и "ЛНР". По его словам, партия КПРФ уже подготовила соответствующий проект постановления, сделанный по аналогии с документами о "признании" других оккупированных территорий – Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса". Политик традиционно отметил, что "альтернативы Минским соглашениям нет", а власти в Киеве якобы "затягивают специально", чтобы их не выполнять.

"Наша партия подготовила уже проект постановления Государственной Думы о признании по аналогии с Южной Остией и Абхазией "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу", – сказал Тайсаев.

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Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовала попытка "восстановления конституционного строя" и освобождения неподконтрольных территорий со стороны грузинских властей.

Однако тогда президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению к миру". Солдаты открыто зашли на территорию Южной Осетии, а авиация начала бомбить города Грузии. В течение нескольких дней россияне перешли в наступление и захватили города Гори, Зугдиди, Поти и Сенаки.

В результате в Тбилиси началась паника, и тогдашний президент Михеил Саакашвили согласился на подписание мирного плана, который предусматривал прекращение боевых действий и отвод войск к постоянным местам дислокации. Саакашвили назвал территории самопровозглашенных республик оккупированными Россией и заявил о выходе из СНГ. Только спустя 13 лет грузины смогли добиться, чтобы российскую сторону признали виновной в оккупации на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона в переговорах по Донбассу потребовала от Украины признания своей вакцины "Спутник V". Только при таком условии РФ согласилась бы открыть контрольные пункты въезда-выезда.