В Анапе Краснодарского края РФпедофил надругался над пятью девочками в детском лагере "Счастливое детство". Четырех из них вывезли с оккупированных территорий Донецкой области Украины, пятая пострадавшая – из Московской области.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ, официально безработный 49-летний Геннадий Измайлов зашел в комнату отдыха лагеря и "совершил действия сексуального характера" в отношении пяти школьниц 10-12 лет. Подозреваемый задержан, сейчас с ним работают следователи.

Как насильник проник на территорию лагеря, пока неизвестно.

Ранее Измайлов уже привлекался к ответственности за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков, также его разыскивали за жестокое общение с животными, пишут росСМИ.

Уголовные дела возбуждены по российским статьям "Развратные действия" и "Насильственные действия сексуального характера" в отношении несовершеннолетних.

Пропагандисты опубликовали фото подозреваемого Измайлова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ на войну против Украины мобилизовали священника-педофила, осужденного за развращение 53 детей. В 2021 году он получил 18 лет тюрьмы.

– В Новосибирске мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" изнасиловал двух школьниц. Он встретил детей возле школы и, угрожая гранатой, отвел за гаражи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!