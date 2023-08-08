В России начали ликвидировать оккупантов, выживших в Украине: чем обернулась героизация бандитов и убийц

Вернувшиеся с войны в Украине "вагнеровцы" и военнослужащие армии РФ устроили уже у себя дома настоящий террор. Количество тяжких преступлений, совершенных ими на территории России, растет с каждым днем, но теперь убивают не только они, но и их.

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Удар бумеранга

В поселке Дедеркой под Туапсе (Краснодарский край) на берегу реки были обнаружены тела двух мужчин со следами насильственной смерти. Российские Telegram-каналы взорвались сообщениями, что "жестоко убили героев войны", которые ранее были в рядах ЧВК "Вагнер". После этого в соцсетях началась началась настоящая вакханалия – пособники оккупантов требовали немедленно наказать виновных.

Несмотря на вбросы пропаганды о том, что "музыканты" героически защищали какую-то мифическую девушку и тому подобное, все оказалось намного проще. Выяснилось, что вернувшиеся с войны зэки-"вагнеровцы" с энтузиазмом взялись за старое – рэкет, разбои и грабежи. Но нашла коса на камень, и они схлестнулись с местными жителями. Итог оказался не в пользу "музыкантов": двое были убиты (забиты камнями), а один пострадал – ему удалось выжить только потому, что притворился мертвым.

Сейчас четверо подозреваемых в убийстве задержаны, однако местные жители встали на их защиту – говорят, что это "вагнеровцы" устроили настоящий беспредел". Удар бумеранга во всей красе: военные преступники выжили в "бахмутской мясорубке", но были убиты на курорте.

Еще один показательный случай произошел уже в Красноярском крае. Трое преступников пришли к жителю села Тюхтет вечером 5 августа – его избили, забрали все деньги, которые смогли найти, 30 тысяч рублей, а также похитили два комплекта камуфляжной формы и берцы.

Как выяснилось, двое нападавших ранее были судимы за хранение наркотиков и причинение тяжких телесных повреждений. Они вернулись в Тюхтет в мае после службы в ЧВК "Вагнер", правоохранители поставили их на административный контроль, но, как видим, это не помогло. Ирония произошедшего в том, что и пострадавший тоже участник "СВО".

А в селе Нерчинский Завод Забайкальского края два одноногих военных преступника устроили в кафе пьяные разборки. Наблюдать за этим надоело компании молодых людей, и они повалили "героев" на землю, сорвали награды и избили.

В Челябинской области мигрант из Таджикистана в кафе назвал "ветерана СВО" агрессором, и завязалась перепалка. Мужчины вышли "поговорить" на улицу, но там российский десантник упал и удачно ударился головой о ступеньку – травма оказалась смертельной.

"Лицензия" на убийства

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке, сначала в России не понимали масштаба проблем, с которыми им придется столкнуться после возвращения с войны "вагнеровцев".

"Выживали по большей части матерые преступники, осужденные за тяжкие преступления. Героизация принесла свои плоды, и теперь у россиян шанс в полной мере прочувствовать на себе их звериную суть. То, что путинский режим нисколько не волнует безопасность собственных граждан, сегодня начинают понимать уже и сами россияне", – говорит офицер.

Несмотря на "административный контроль", на который ставят помилованных зэков, количество совершенных ими преступлений только растет.

Только в 2023 году вернувшихся с войны российских оккупантов уже обвинили в убийстве на территории РФ 17 человек. Среди подозреваемых шестеро "вагнеровцев", остальные – контрактники минобороны РФ и добровольцы.

Одним из наиболее резонансных преступлений в этом году стало убийство 85-летней женщины в Кировской области, совершенное "вагнеровцем" Иваном Россомахиным. 28-летний россиянин был неоднократно судим, в том числе и за убийство. Вернувшись с войны, он окончательно поверил в свою безнаказанность и зарезал женщину, у которой снимал жилье.

А в Карелии суд отправил в СИЗО двух преступников по подозрению в шести убийствах. Один из арестованных – уголовник-рецидивист Игорь Сафонов – воевал в рядах "Вагнера" и вернулся в Россию весной.

По данным российских правозащитников, больше 30 тысяч бывших заключенных вернулись в Россию с войны в Украине, отработав контракты с так называемой ЧВК "Вагнер". Учитывая, что сейчас осужденные бандиты и убийцы воюют и в других подразделениях ("Шторм Z", "Север Z"), а вербовка в российских колониях идет полным ходом, на свободе окажется еще больше опасных преступников. Так что единственная надежда россиян – на воинов ВСУ: чем больше они "отминусуют" зверей в погонах, тем лучше для всех.