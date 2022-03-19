В России мэр выдал военные тайны, раскрыв ложь Путина

Мэр Иркутского района России Леонид Фролов проговорился о гибели в Украине оккупанта Валерия Березовского, который уже воевал в составе войск РФ на Донбассе в 2014 году. Таким образом он еще раз развенчал путинский миф о "гражданской войне" на востоке нашей страны.

Об этом в социальных сетях сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, обнародовав соответствующий пост Фролова, который выдал сразу две "военные тайны".

Мэр Иркутского района написал о том, что погибший Березовский в 2014 году по контракту воевал против Украины на Донбассе, хотя Путин утверждал, что российских военных там нет. В феврале этот же оккупант отправился на границу с Украиной, но не в командировку, а на заранее спланированную войну.

Видео дня

"Таким образом, указанная история окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнет" и "гражданской войне на востоке Украины". И подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, предварительно подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины", – отметили в ЦПД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генштаб ВСУ продолжает следить за потерями российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину. По состоянию на утро 19 февраля на нашей земле погибли уже более 14 400 путинских террористов, также враги потеряли более 460 танков, почти 1500 бронетранспортеров, более 200 самолетов и вертолетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!