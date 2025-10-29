Видео дня
В России ликвидировали подполковника российского ОМОНа, причастного к военным преступлениям на Киевщине. Видео
В Кемеровской области РФ 25 октября был ликвидирован российский военный преступник, подполковник российского ОМОНа Вениамин Мазжерин. Автомобиль, в котором он находился, взлетел в воздух.
Мазжерин причастен к военным преступлениям РФ на Киевщине в феврале-марте 2022 года. О ликвидации преступника сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Новость дополняется