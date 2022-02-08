В России активизировали "вербовку" наемников для "службы" на Донбассе – разведка

В России активизировалось "вербовка" наемников для прохождения "службы" по контракту в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. К такому шагу противник прибегнул из-за того, что агитация среди местного населения не дает результатов.

Об этом сообщили в Facebook Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что поиск наемников происходит по сети вербовочных центров на территории РФ. Для прохождения службы их переправят через неконтролируемые Украиной участки границы.

Также в ГУР обратили внимание, что участились случаи столкновений, в том числе вооруженных, между так называемыми "добровольцами" и местным населением. В целом социальная обстановка в населенных пунктах временного пребывания российских наемников тоже напряжена.

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Напомним, работы по вербовке местного населения в ряды террористических организаций на Донбассе активизировались еще в январе 2022 года. Также на полигонах временно оккупированной территории Донецкой и Луганщины противник проводил сборы с командирами рот, батарей и корректировщиками артиллерийского огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, авторитетное агентство Reuters опубликовало интервью главаря террористов так называемой "ДНР" Дениса Пушилина на фоне возможного вторжения России на суверенную территорию Украины. Западные журналисты пришли к выводу, что ОРДЛО на Донбассе руководят сепаратисты, а не российские оккупанты.

Со своей стороны в МИД Украины критически откликнулись о характере статьи независимого агентства, заявив, что на Донбассе правят не сепаратисты, а российская оккупационная администрация.