В Ривненской области авто упало в реку: погибли ветеран АТО с подругой сестры и их друг, одной девушке удалось выбраться

В Ривненской области водитель автомобиля Hyndai Santa FE не справился с управлением, машина вылетела с дороги и упала в реку. В результате погибли трое молодых людей. Лишь одной девушке удалось выбраться из смертельной ловушки.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Выбраться удалось только сестре водителя

Трагедия произошла 29 мая около 18:00 на дороге между селами Одрынки и Корост Сарненского района Ривненской области. Как сообщили в полиции области, водитель не справился с управлением на этом участке, авто вылетело с дороги и упало в реку Горынь.

В салоне находились молодые жители села Корост: 29-летний Петр К. за рулем, его 18-летняя сестра Катя К., ее подруга 17-летняя Виктория К. и 26-летний Юрий Л.

Хотя река совсем небольшая, но машина сразу ушла под воду. Выбраться удалось только сестре водителя – Кате. Когда на место прибыли спасатели, они вытащили автомобиль на берег. Врачи пытались оказать первую помощь пострадавшим, но, к сожалению, их усилия были напрасны.

Погибшая только что окончила школу

Как рассказали OBOZ.UA в селе Корост, Петр – ветеран АТО, несколько лет воевал на фронте, затем вернулся домой. Ездил на заработки по Украине. У него остались трое младших братьев и выжившая сестра Катя.

Погибшая Виктория училась в 11-м классе. На ее странице в Instagram – недавно опубликованные фотографии с последнего звонка.

Вика и Катя дружили и много фотографировались вместе. Мама Виктории Людмила под многими фото оставляла комментарии: "мои красавицы", "любимые".

Еще один погибший – Юрий – был рыбаком. "Он очень любил рыбачить, все время проводил у водоемов. И надо же так случиться, что река его и забрала", – вздыхает один из жителей села.

Постоянной работы у Юрия не было, подрабатывал на стройке.

Все знавшие погибших шокированы. В соцсетях люди выражают соболезнования и не могут понять, как могла произойти эта авария. О них отзываются хорошо, говорят, что молодые люди были добрыми и веселыми, никаких плохих отзывов.

В полиции Ривненской области решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Виновному по этой статье грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.