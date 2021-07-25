В Ривне мошенница 'разводит' таксистов на деньги: могут быть десятки пострадавших. Видео

В Ривне женщина организовала преступную схему, благодаря которой выманивали деньги у таксистов. Она несколько раз занимала у них средства то на ребенка, то на лекарства, то чтобы помочь матери, а потом исчезала, не заплатив за проезд.

Злоумышленницей оказалась жительница поселка Квасилов, расположенного неподалеку от областного центра, по имени Оксана. Предварительно известно, что она могла обмануть уже более 10 работников служб такси, сказано в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Принимая деньги в долг, гражданка оставляла свои вещи – телефон или якобы золотые украшения – в качестве гарантии, что вернется. Они оказывались дешевой бижутерией, а техника – часто неисправной.

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Таксисты рассказали, что чаще всего возили женщину именно домой и по делам, счет за поездку составлял обычно несколько сотен гривен. Мошенница обещала, что деньги она вынесет из квартиры или их на месте заплатит муж, однако после этого убегала, как только выходила из машины, и выключала телефон.

Однажды подозреваемая еще и вытащила деньги из бардачка одного из водителей, а в другой раз – ограбила АЗС, куда попросила ее завезти якобы за продуктами и алкоголем. Обманутый таксист вернулся на заправку, чтобы получить фото с камер наблюдения, и написал заявление в полицию.

Сейчас к правоохранителям обратились уже около 10 пострадавших, однако их может быть в несколько раз больше. Полицейские уже разыскали женщину и вручили ей повестку на допрос. Они просят обратиться за помощью всех, кого обманула гражданка.

Соседи узнали женщину и рассказали, что она действительно замужем, у пары двое детей. Один из местных жителей пожаловался, что в квартире у семьи неспокойно: "Люстра ходуном ходит. Там мат-перемат", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева орудует пожилая женщина, которая просит неравнодушных подвезти ее на такси и купить ей "сладенького", иначе она умрет от диабета. Пенсионерка "разводит" киевлян на улице Владимира Антоновича.