В Ривне братья-близнецы напали с ножом на женщину, которая вела ребенка в детсад. Фото

Утром 31 августа у детской площадки на ул. Черновола в городе Ривне два брата-близнеца напали с ножом на 42-летнюю женщину, которая отвела своего ребенка в садик. Один из них нанес женщине удар и она позвала на помощь.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства в Telegram-канале. Злоумышленники были задержаны полицейскими одновременно, поскольку проживают и прописаны по одному адресу.

Братья являются несовершеннолетними, обоим по 15 лет. Их отправили в отделение Нацполиции Ривненской области, где они дают показания в присутствии родителей.

Пострадавшая женщина была госпитализирована с непроникающим ранением. Пока врачи не дают точного диагноза, но в дальнейшем ее состояние существенно повлияет на меру ответственности подростков.

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