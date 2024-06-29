В Ривенской области суд лишил мужчину водительских прав более чем на 56 лет: за какие нарушения наказали

В Ривненской области суд лишил мужчину водительских прав на 56,5 лет. Причиной послужило то, что 29-летний водитель пять раз представал перед судом за езду в состоянии наркотического опьянения.

Видео дня

Несмотря на судебные запреты, нарушитель садился за руль снова и снова. Подробности сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на постановление Гощанского районного суда.

В постановлении говорится, что Ford Escort, которым руководил 29-летний житомирянин Александр Короленко, 15 апреля остановили полицейские в селе Терентьев Ривненского района.

"У мужчины были явные признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, не реагировавшие на свет, выраженная дрожь пальцев рук, бледность лица, впрочем он отказался от прохождения медицинского осмотра. Правоохранители выяснили, что обвиняемый уже второй раз за год сел за руль под наркотиками, а также лишен водительских прав согласно решению Богунского райсуда Житомирской области", – говорится в публикации.

Всего, как установил суд, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения мужчина представал перед судом пять раз – и каждый раз судьи выносили соответствующие постановления. Последнее из них предусматривало запрет на управление транспортным средством на срок 10 лет. Однако нарушитель этот запрет проигнорировал.

На заседание Гощанского районного суда Короленко не явился.

"Судья Петр Тишкун признал житомирянина виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 126, ч. 3 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, лишенным такого права, совершенное повторно в течение года) и назначил 15 суток административного ареста. Кроме того, по совокупности неотбытых нарушений мужчину лишили водительских прав на 56 лет 6 месяцев и 14 дней. Постановление еще можно оспорить в апелляционном суде", – добавили в ZAXID.NET.

Напомним, 21 июня стало известно, что украинских водителей ожидают новые штрафы. Так, их будут штрафовать на 17 000 грн за невыполнение законных требований сотрудников Военной полиции, которая будет создана для обеспечения правопорядка и дисциплины в ВСУ и других воинских формированиях. Законопроект также предусматривает новые санкции за непредоставление информации или невыполнение требований и влечет арест сроком до 10 суток.

Соответствующие штрафные санкции предусматривает одобренный 19 июня в первом чтении депутатами Верховной Рады законопроект №6570-д.