В РФ запустили фейк о посольстве Украины в Ливане, чтобы скрыть скандал с аргентинским кокаином – МИД

Россия запустила фейковую информацию о том, что украинские дипломаты в Ливане якобы помогают желающим попасть в Европу мигрантам в получении визы и гражданстве. Таким образом страна-агрессор создает "дымовой занавес".

РФ пытается убрать с информационного пространства данные по делу контрабанды кокаина из посольства России в Аргентине, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook во вторник, 14 декабря.

Дело касается попытки вывезти государственным самолетом из посольства в Аргентине в РФ 400 килограммов кокаина. Инцидент произошел в 2018 году. Общая сумма составляет 35 миллионов евро. Всех фигурантов сочли виновными, им грозит до 25 лет лишения свободы, отметил Николенко.

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Отметим, что фейк о сотрудниках украинского посольства в Ливане распространила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram. Ложные данные, которые обнародовала рупор Кремля, заключаются в том, что дипломаты якобы помогают сирийцам оформлять визы для туристических поездок. За это им якобы платят по три тысячи евро.

Как сказала российская пропагандистка, мигранты якобы "помогают" пересечь сирийско-ливанскую границу, а местные чиновники оформляют мигрантам гражданство Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николенко заявил, что заявление президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче РФ зарубежных активов бывшего СССР – это манипуляция фактами.