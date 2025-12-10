В Прилуках патрульные сбили двух пешеходов на переходе: женщина получила травмы, ребенок погиб. Фото
В среду, 10 декабря в Прилуках (Черниговская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием наряда полиции. В результате столкновения погиб ребенок.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции Черниговской области сообщили, что начали служебное расследование инцидента. Полицейских, которые находились в машине отстранили от выполнения служебных обязанностей.
Подробности аварии
Предварительно известно, что патрульные, которые ехали на служебной машине на вызов, на регулируемом пешеходном переходе сбили двух пешеходов.
В результате столкновения погиб ребенок, также известно о пострадавшей женщине.
По информации пресс-службы полиции, на место ДТП прибыл заместитель Председателя Нацполиции Сергей Кобец и руководство Департамента главной инспекции НПУ.
Ранее OBOZ.UA сообщал:
– На Полтавщине правоохранитель стал виновником ДТП и сбил двух 17-летних сестер, которые в момент столкновения шли по обочине дороги. От полученных травм девушки погибли на месте.
– В Оболонском районе Киева автомобиль Tesla на пешеходном переходе сбил насмерть 13-летнюю девочку. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
