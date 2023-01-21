В причастности Ирана к поставке дронов России сомнений нет – Офис генпрокурора

Иран поставляет свои ударные беспилотники России, чтобы последняя наносила удары по мирным городам и инфраструктуре Украины. Органы украинского следствия и прокуратуры собрали достаточно информации, которая подтверждает соучастие Тегерана в кровопролитной войне.

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Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона UA Разом. Поддержание войны против украинцев иранским правительством подтверждают оперативные данные и данные разведок как украинских, так и международных партнеров

"У органов прокуратуры, органов следствия нет никаких сомнений, что должностные лица, юридические лица и физические лица Ирана причастны к производству и поставке этих дронов в российскую федерацию с целью их дальнейшего использования против нашего народа", – заметил он.

Напомним, процесс сбора данных и сведений о причастности Ирана к уничтожению инфраструктуры был довольно трудным и продолжительным. Несмотря на ряд подтверждений иранского происхождения беспилотников боевого типа, независимое следствие не могло с точностью этого утверждать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ударные БПЛА Россия получила у Ирана в обмен на новейшее боевое вооружение. Москве такие беспилотники обходятся предельно дорого, но она готова и дальше нести издержки ради нанесения ущерба украинской инфраструктуре.

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