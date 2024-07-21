В порту Одессы из-за разрушения здания погиб мужчина, другой получил ранения: детали трагедии. Фото и видео

Спасатели ГСЧС на территории Одесского морского торгового порта спасли мужчину из-под завалов складского здания. Еще один гражданин был извлечен из-под руин без признаков жизни.

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Об этом сообщили в Facebook ГСЧС Украины в Одесской области. Там отметили, что разрушение, вероятно, из-за нарушения техники безопасности при строительных работах произошло вечером 20 июля.

Чтобы деблокировать 34-летнего мужчину, спасатели использовали гидравлический инструмент и бензорез. Ему предоставили помощь и передали медикам. Гражданина 1993 года рождения извлекли из-под завалов уже мертвым.

В ГСЧС отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются. К операции привлекали 4 единицы техники, 20 спасателей и кинологическое отделение ГСЧС.

Напомним, 18 июля, произошел пожар в квартире многоэтажного дома в Вишневом Киевской области. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли пенсионера и четырех котят. Также на свежий воздух вывели женщину, которая надышалась угарного газа. Сам пожар был ликвидирован в 15:00.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 июля в Дарницком районе столицы возник пожар в помещении супермаркета на улице Здолбуновской. Все аварийно-спасательные службы и скорая на месте, проводится эвакуация посетителей и персонала.

– В ГСЧС сообщили, что за минувшие выходные на водоемах Украины погибли 66 человек, включая 10 детей. Больше всего случаев утопления было зафиксировано в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

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