В Полтавской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик: водитель погиб на месте. Фото

В Полтавской области 26 июля столкнулись грузовик и маршрутный автобус, следовавший из Днепра в Сумы. Водитель автобуса погиб на месте.

Видео дня

Травмирована одна пассажирка из 12 человек, ехавших в автобусе. Подробности рассказали в Главном управлении Национальной полиции Полтавской области.

Смертельное ДТП произошло 26 июля около 13:15 на трассе Р-11 Полтава – Красноград неподалеку от села Кошмановка Полтавского района.

"По предварительной версии следствия, произошло столкновение между грузовым автомобилем и маршрутным автобусом "Эталон", сообщением Днепр – Сумы. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте происшествия. В автобусе также находились 12 пассажиров, из них одна пассажирка травмирована и доставлена в больницу", – отмечено в сообщении.

На данный момент не известно, что стало причиной аварии, это установит следствие.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 июля на Хмельнитчине в ДТП погибли четыре человека. Речь идет о семье из города Нетешин: погибли на месте 39-летний водитель Ford Kuga, его 35-летний брат и жена. Старший сын супругов, которому было 15 лет, умер во время реанимационных мероприятий в карете скорой.

После столкновения Chevrolet Captiva с Ford Kuga во втором авто выжил лишь один из пяти человек – восьмилетний сын водителя.