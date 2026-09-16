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В Полтавской области поезд сбил насмерть 23-летнего мужчину, который шел по путям в наушниках

Алексей Лютиков
Криминальные новости
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В Полтавской области поезд сбил насмерть 23-летнего мужчину
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В Полтавской области поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину, который шел по путям в наушниках. Трагедия произошла 15 сентября около 19 часов что в Лубнах.

Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Обстоятельства инцидента

По информации правоохранителей, сообщение от дежурной по железнодорожной станции поступило 15 сентября. Полиции рассказали, что в Лубнах электропоезд совершил наезд на неизвестного мужчину. Получив сообщение, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и специалисты-криминалисты.

По предварительной информации следствия, электропоезд, сообщением "Полтава-Гребинка" наехал на пешехода, который двигался по железнодорожному пути. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что мужчина находился в наушниках. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 23-летний местный житель.

По данному факту следственным подразделением полиции Лубенщины под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Поезд сбил мужчину

Напомним, 16 сентября российские захватчики вновь нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев – Николаев.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Россия нанесла удар дронами по северу Украины. В результате атаки в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Житомирской области погибли люди.

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УкраинаЛубныпоездДТП
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