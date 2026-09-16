В Полтавской области поезд сбил насмерть 23-летнего мужчину, который шел по путям в наушниках

В Полтавской области поезд насмерть сбил 23-летнего мужчину, который шел по путям в наушниках. Трагедия произошла 15 сентября около 19 часов что в Лубнах.

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Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Обстоятельства инцидента

По информации правоохранителей, сообщение от дежурной по железнодорожной станции поступило 15 сентября. Полиции рассказали, что в Лубнах электропоезд совершил наезд на неизвестного мужчину. Получив сообщение, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и специалисты-криминалисты.

По предварительной информации следствия, электропоезд, сообщением "Полтава-Гребинка" наехал на пешехода, который двигался по железнодорожному пути. К сожалению, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что мужчина находился в наушниках. Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался 23-летний местный житель.

Главные истории дня

По данному факту следственным подразделением полиции Лубенщины под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Напомним, 16 сентября российские захватчики вновь нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев – Николаев.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Россия нанесла удар дронами по северу Украины. В результате атаки в Луцке и Фастове пострадали поезда, в Житомирской области погибли люди.

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