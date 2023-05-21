В Полтавской области мужчина застрелил трех соседей и взорвался на гранате: среди жертв бывший мэр

В воскресенье, 21 мая, в Лохвице Полтавской области местный житель 53 лет застрелил трех человек. После совершенного преступления он подорвал в руке гранату, в результате чего погиб на месте.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области. Как отмечают местные СМИ, среди убитых и бывший мэр населенного пункта Вячеслав Демчук.

Правоохранители отмечают, что жертвами стали 67-летний и 47-летний соседи мужчины, а также 63-летняя соседка. Все они жили в частных домохозяйствах поблизости.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты-криминалисты и взрывотехническая служба ГУНП. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи", – указано в сообщении.

Согласно комментариям от полиции, возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч.2 УК Украины. Она регулирует преступление в виде убийства свыше двух человек.

Как только информация о преступлении прогремела в небольшом городе, появились версии, что расстрел соседей совершил боец территориальной обороны. Их опроверг действующий мэр Лохвицы Виктор Радько, передает "Полтавская волна".

"Убийство произошло на бытовой почве. Мужчина ворвался к соседям, одним из которых был бывший городской голова Вячеслав Демчук, убил их, а потом вернувшись домой, взорвал себя гранатой", – поделился первым подробностями городской голова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 43-летний мужчина убил свою 16-летнюю дочь и чуть не лишил жизни 12-летнего сына. Он хотел казнить всю семью, включая себя, чтобы отомстить своей жене. Она уехала за границу, а во время последнего телефонного разговора супругов у них произошла ссора из-за ревности мужа.

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