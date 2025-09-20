В Полтавской области электровоз столкнулся с авто: пострадал младенец. Фото

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и электровоза. Вследствие аварии ранения получил младенец 2025 года рождения.

Малолетнюю девочку с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Подробности аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 сентября около 19:00 на железнодорожном переезде у станции Подпрудное Кременчугского района. По предварительной информации следствия, произошло столкновение электровоза с автомобилем Mazda, которым управлял водитель 1994 года рождения. В салоне легковушки находились два пассажира: женщина 1999 года рождения и ребенок 2025 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения и госпитализирована в медицинское учреждение.

По данному факту следственным подразделением Кременчугского районного управления полиции решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший телесные повреждения средней тяжести). Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются следствием.

