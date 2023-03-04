В Полтавской области авто врезалось в дерево и вспыхнуло: погибли трое. Фото

В ночь на 4 марта в Полтавской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Skoda взлетел с дороги, врезался в дерево и вспыхнул.

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Три человека, находившиеся в автомобиле, сгорели, ныне правоохранители пытаются установить личности погибших. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщают местные издания.

Страшная авария, унесшая жизни трех человек, произошла в полночь 4 марта на автодороге, соединяющей населенные пункты Песчаное и Кривуши.

В районе села Ковалевка Кременчугского района, как предварительно установили следователи, автомобиль Skoda слетел с дороги и врезался в дерево. После этого машина загорелась.

"После ликвидации пожара следственно-оперативная группа полиции обнаружила в салоне автомобиля обгоревшие тела трех человек. В настоящее время личности погибших устанавливаются. Полиция открыла уголовное производство. Обстоятельства и причины ДТП выясняют следователи", – отмечают местные издания.

Напомним, накануне стало известно, что на трассе Киев-Одесса автобус с пассажирами взлетел в кювет. Водитель автобуса, 67-летний мужчина, не справился с управлением, он не был в состоянии алкогольного опьянения. Никто из пассажиров не пострадал.

А в ночь на 11 января на трассе Стрый – Изварино в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором пассажирский автобус на скорости съехал с дороги и опрокинулся. Травмы разной степени тяжести тогда получили девять человек.

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