В Полтаве в общежитии обнаружили мертвым 18-летнего студента: в полиции рассказали о трагедии

В Полтаве 18-летний студент умер в общежитии одного из местных высших учебных заведений. Трагедия произошла 22 октября около 19:00.

Об этом говорится на сайте полиции Полтавской области. О смерти юноши сообщили жители общежития.

Правоохранители выяснили, что умерший, 2003 года рождения, был зарегистрирован в Кобеляцком районе.

Внешних следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины – это необходимо в соответствии с действующим законодательством. Далее статью могут переквалифицировать.

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Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства происшествия и опрашиваются свидетели.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября утром в Николаеве из окна девятого этажа выпала 15-летняя девочка. Она упала на газон возле многоэтажки. Очевидцы вызвали на место скорую помощь, но прибывшая бригада медиков лишь констатировала смерть подростка.