В Полтаве автомобиль влетел в машины на автостоянке: есть пострадавшие. Фото

Ночью 14 июня в Полтаве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на автостоянке. По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части и повредил семь припаркованных транспортных средств.

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В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 03:30 на проспекте Вавилова в Полтаве. Полиция начала расследование.

По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

В результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение Украины). Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Одна из владелиц поврежденной машины рассказала в комментарии изданию "Суспільне Полтава", что авария произошла в микрорайоне Левада. Женщина утверждает, что в Tesla находились пять человек, которые якобы "всю ночь отдыхали и выпивали в ресторане".

По словам владелицы поврежденного авто, автомобиль въехал на стоянку на большой скорости на улице Вавилова во время комендантского часа. По одной из версий, Tesla в момент аварии ехала на автопилоте.

Напомним, что во Франции в аварию около полудня 13 июня попал пассажирский автобус с украинской регистрацией. Он перевозил детей, которые находились на обмене между школами. ДТП произошло на автомагистрали A81 вблизи Ле-Мана; четыре человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

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