УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Полтаве автомобиль влетел в машины на автостоянке: есть пострадавшие. Фото

Алексей Лютиков
Криминальные новости
2 минуты
339
В Полтаве автомобиль влетел в машины на автостоянке: есть пострадавшие. Фото

Ночью 14 июня в Полтаве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на автостоянке. По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части и повредил семь припаркованных транспортных средств.

Видео дня

В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Полтавской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 03:30 на проспекте Вавилова в Полтаве. Полиция начала расследование.

По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

В результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации.

Video Preview

По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение Украины). Причины и обстоятельства происшествия выясняются следствием.

Одна из владелиц поврежденной машины рассказала в комментарии изданию "Суспільне Полтава", что авария произошла в микрорайоне Левада. Женщина утверждает, что в Tesla находились пять человек, которые якобы "всю ночь отдыхали и выпивали в ресторане".

По словам владелицы поврежденного авто, автомобиль въехал на стоянку на большой скорости на улице Вавилова во время комендантского часа. По одной из версий, Tesla в момент аварии ехала на автопилоте.

В Полтаве автомобиль влетел в машины на автостоянке: есть пострадавшие. Фото
В Полтаве автомобиль влетел в машины на автостоянке: есть пострадавшие. Фото
В Полтаве автомобиль влетел в машины на автостоянке: есть пострадавшие. Фото

Напомним, что во Франции в аварию около полудня 13 июня попал пассажирский автобус с украинской регистрацией. Он перевозил детей, которые находились на обмене между школами. ДТП произошло на автомагистрали A81 вблизи Ле-Мана; четыре человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!