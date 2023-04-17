В Польше жестоко убили украинку, ее 14-летняя дочь попала с ранениями в больницу: детали трагедии

В польском городе Легница в ночь с субботы на воскресенье в одной из квартир произошло жуткое преступление. На троих гражданок Украины напал мужчина с ножом.

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В результате 37-летняя украинка погибла, а ее 14-летняя дочь и еще одна женщина получили ранения. Об этом сообщает издание LCA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до коцна страницы).

Пострадавшую девушку с колото-резанными ранами груди с места происшествия доставили в больницу. Врачи сообщают, что она находится в тяжелом состоянии.

В квартире, где обнаружили тело украинки, находилась еще одна женщина, у которой были ранения рук. Полиция сразу приступила к розыску преступника. Его нашли недалеко от места преступления.

Задержанный мужчина был в крови. Также правоохранители обнаружили у него окровавленный нож. По словам окружного прокурора Легницы Радослава Врембяка, совершивший убийство мужчина ранее был судим за преступления против собственности.

По предварительным данным, мужчина проник в квартиру с целью ограбления. Первой его увидела 37-летняя украинка, которая была смертельно ранена ножом, а затем аналогичным образом ранения получила 14-летняя девушка, которая проснулась от криков матери.

Также крики разбудили еще одну женщину, на которую напал преступник. Все трое пострадавших являются гражданками Украины. Они жили в доме вместе с пятью другими гражданами Украины.

Напомним, летом 2022 в Польше в городе Нацпольск двое мужчин напали на двух гражданок Украины. В результате ножевых ранений одна из них скончалась, а другая попала в больницу.

Ранее сообщалось, что в столице Польши Варшаве напали на украинку, которая шла забирать дочь из детского сада. На нее набросилась женщина из-за того, что Анна ответила на телефонный звонок на украинском языке.

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