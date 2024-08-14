В Польше заверили, что подозреваемый в подрыве "Северного потока" уехал в Украину

Украинец Владимир З., которого немецкие службы подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", уехал из Польши в Украину в начале июля. Тренер по дайвингу, по версии следствия, вместе с другими гражданами нашей страны мог погрузиться на дно Балтийского моря в 2022 году, чтобы прикрепить взрывчатку к трубам.

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Издание Onet со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Польши Анну Адамяк заявило, что фигуранта не нашли по адресу его проживания на польской территории. Германия выдала на него европейский ордер на арест, но не внесла данные в поисковую базу, что позволило мужчине пересечь границу.

Утром 14 августа немецкие СМИ Die Zeit, ARD и Suddeutsche Zeitung заявили, что в расследовании инцидента на "Северном потоке" фигурирует украинский водолаз Владимир З.

Предположительно, он и еще трое человек отплыли в Балтийское море на парусной яхте из порта Росток (ФРГ) в сентябре 2022 года, а затем нырнули и заложили взрывные устройства на "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Лодка вернулась в Росток после остановок в Рюгене, Борнхольме и Кристиансо в Дании, а также в Сандхамне в Швеции и Колобжеге в Польше.

Владимир З. жил в Прушкуве под Варшавой. Его арест немецкие правоохранители запросили в июне. Позже польскую сторону обвинили в "несотрудничестве".

Взрывы газопроводов, соединяющих Россию с Германией, произошли 26 сентября 2022 года в международных водах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Три из четырех труб "Северного потока-1" и "Северного потока-2" были повреждены, что сделало дальнейшую транспортировку сырья невозможной.

Дания, Швеция и Германия начали расследования. Первые две страны прекратили разбирательство, но немецкое расследование все еще продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2024-го страховщики решили не платить России за подорванный "Северный поток". Компании в суде объяснили, что полисы не покрывали риски военных действий или диверсий.

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